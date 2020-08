Facussé: Involucrados en compra de PCR dañadas “se están lavando las manos”

Tegucigalpa, Honduras. El empresario Adolfo Facussé señaló ayer sábado que todos los involucrados en la compra de las pruebas PCR que se arruinaron, “se están lavando las manos y ninguno quiere asumir la responsabilidad”.

Asimismo, Facussé cuestionó que con la pérdida de las 250 mil pruebas PCR para diagnosticar el virus del Covid-19, “el Gobierno botó 46 millones de lempiras”.

Además, el empresario añadió en que “es una incompetencia total en no saber que las pruebas tienen que estar refrigeradas a cierta temperatura. Invest-H dice que solo pide y no tiene que ver en la forma en que se guardan o almacenan y la Secretaría de Salud, cada uno se está lavando las manos de que nadie fue”.

De esta manera, enfatizó sobre el mal manejo de fondos destinados al manejo de la pandemia. Asimismo, del riesgo en que esta la población por no practicar las suficientes pruebas.

Kits de pruebas PCR dañadas

A su vez, Adolfo Facussé alegó que “al saber quién pidió los kits, cuándo llegaron, si las dejaron en las bodegas y su refrigeración y nadie sabe de eso”.

Lea también: ¿Negligencia en 250 mil pruebas PCR? Estuvieron abandonadas cinco días en SPS

Para el empresario, el aspecto más importante es que “quedan pocos kits», y advirtió, que sin hacer las pruebas no se puede controlar la pandemia. Agregó, que «quien arruinó esas 250 mil pruebas PCR, es alguien que contribuye a que muera más gente en el país”.

Asimismo, señaló que la destrucción de los kits de pruebas PCR, es como un «asesinato» que han hecho los señores de Invest-H y del Ministerio de Salud o, de quien sean los responsables del hecho.

El empresario consideró que el Gobierno no esta funcionando, no son competentes. Aseguró que no sabían lo que estaban haciendo y no les importa las perdidas de millones de lempiras.

Pruebas PCR dañadas

Cabe recordar que un total de 250 mil pruebas fueron las que resultaron dañadas por no responsabilizarse y mantenerlas en las condiciones establecidas, bajo una temperatura de 20 grados centígrados.

Al respecto, SINAGER prometió que unas 2500 pruebas PCR se iban a procesar a diario. Esto no ha sido posible por la perdida de las 250 mil antes mencionadas. A diario solo se están realizando unas 900 pruebas para detectar el virus.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn