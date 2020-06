Adolfo Facussé: El FBI detrás de la investigación sobre compras de Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, aseguró que las compras de Invest-H a SDI Global LLC, resultaron siendo una estafa por parte del guatemalteco, Axel López y sus empresas.

«La compañía, esta que usaron su nombre, hizo la denuncia al FBI en los Estados Unidos y a las autoridades correspondientes en Turquía. A mí incluso me entrevistaron para ese artículo y a mí me llamaron del FBI para decir mi parte. O sea que hay y una cuestión de nivel internacional detrás de estos estafadores, de este señor, Axel López y sus compañías», dijo.

Asimismo, explicó que lo que el Gobierno de Honduras debe hacer es «apurarse» a crear un plan para ver si pueden rescatar los millones que se pagaron.

«El FBI lo que está haciendo ahorita es que produce esta notificación para ayudarle al Gobierno de Honduras, que los han estafado. Para que el Gobierno de Honduras se ponga las pilas, hable con el FBI, hable con quien diablos sea, y mande a ver a la fábrica para ver si recupera los millones que ha pagado», expresó.

Facussé sobre Invest-H

Facussé por su parte no quiso entrar en polémica y aseguró que juzgar sin pruebas es complicado y prefiere esperar a que se desenvuelva la situación.

«Yo no quiero juzgar sin tener pruebas y decir que Invest está en una movida con ellos. Yo prefiero pensar que ellos no tienen experiencia en esos negocios. Si a mí me toca comprar una cuestión de esa magnitud y me piden que dé, yo no voy a dar el 100 por ciento de anticipado. Lo que pasa es que ese pisto ya lo pagamos y si no nos movemos, si el Gobierno no se mueve, es pisto que vamos a perder», aseguró.

Al final, indicó que: «Como ciudadano hondureño yo no quiero que nos estafen. Yo le avisé a la señora ministra de salud cuando me mandaron a mí de cónsul y le expliqué la situación. Ella se horrorizó de lo que estaba pasando», contó Facussé.

Antecedentes

Esta mañana el congresista hondureño, Luis Redondo, en su cuenta oficial de Twitter, publicó unos documentos con unas supuestas órdenes de compra falsas. El escrito, cuya fecha de emisión es el 3 de junio del año en curso, también explica que la compañía en mención sí presentó una propuesta, pero la misma no se confirmó y posteriormente se canceló.

No obstante, se denuncia que Áxel López, intermediario que solicitó la proposición, usurpó el planteamiento que SDI Global envió y le cambió el logotipo, adjudicándoselo a Elmed Mobile Hospitals.

