ITALIA.- Lo que parecía ser una jornada intensa en la Serie A, ahora ha quedado pospuesto para dentro de unos meses.

Pues los organizadores del Calcio Italiano han anunciado que el Juventus vs Inter de Milán y otros 4 partidos más han sido suspendidos y reprogramados debido al coronavirus.

Desde hace algunos días se sabía que algunos partidos de la Serie A se iban a jugar a puerta cerrada debido a la latente amenaza del coronavirus; pero ahora tras los crecientes casos confirmados en Italia, han decidido posponerlos.

¿Cuándo se jugarán los duelos aplazados en la Serie A?

Se ha informado que estos 5 partidos se jugarán hasta el próximo miércoles 13 de mayo; por lo que en el lapso entre la jornada 36 y 37 del torneo; veremos a estos 10 equipos medirse y quizá hasta ese momento se defina al próximo campeón en Italia.

Partidos suspendidos: Juventus vs Inter, Milan vs Genoa, Parma vs Spal, Sassuolo vs Brescia, Udinese vs Fiorentina.

De momento se sabe que las autoridades de la Serie A seguirán imponiendo más medidas de seguridad para que no haya contagios ni riesgo por el coronavirus.

Pero con los crecientes casos confirmados en todo el país; que no nos sorprenda que así sea; incluso fuera del fútbol pues como ya se sabe, este no es el único deporte afectado.

Pues una serie de eventos deportivos en el norte del país han sido cancelados en las últimas dos semanas debido a que el virus ha afectado a numerosas víctimas, con 12 muertes hasta este momento.

