Adam Levine se viste de policía y aplica multas falsas

REDACCIÓN. El famoso vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, quien llegó al éxito con canciones como “Sugar”, “Girls Like You”, entre muchas más, participó en el Show de Jimmy Kimmel, donde se vistió como agente de tránsito y empezó a dar multas falsas a conductores desconcertados en la ciudad de Los Ángeles.

Levine, llevó a cabo su broma en una zona de la ciudad donde se encuentran varios parquímetros. Entonces, en el momento indicado empezó a sorprender a aquellos despistados, con su traje de policía, lentes negros y una libreta falsa para multas.

Después que el Adam Levine aplicaba las respectivas multas, como un simpático policía les explicaba a sus víctimas que sólo tenían 30 segundos para depositar una moneda en el parquímetro. En otras ocasiones, fundamentó que sus sanciones se debían a que los conductores se habían estacionado donde no debían o estaba prohibido.

La multa de Adam Levine era un boleto de concierto

Por medio de un vídeo que realizó un aficionado, se ve como un conductor le decía a Adam Levine que no era justa su sanción. Mientras que el popular cantante le contestó: “Grábame, eso no hará ninguna diferencia”. Pero luego de un rato, el hombre se da cuenta que realmente no se trata de un oficial de la Policía.

En otro de los casos, Adam Levine se encuentra con una mujer que no se percata de lo que está ocurriendo. Por lo cual, el cantante le pregunta si conoce a la banda, mientras que ella le respondió que no, lo cual provocó la risa de este. Al final, las personas sorprendidas observaron que la multa era un boleto para poder asistir a uno de los conciertos de la banda.