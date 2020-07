Honduras. La fe es importante para el ser humano, pero no va acorde a la necedad y la negligencia, tal cual ocurre -según denuncias- con un pastor que supuestamente tiene covid-19 en San Carlos, Valle del Aguán, en Olanchito.

Según habitantes del lugar, muchos de sus vecinos no acatan la orden del Sistema Nacional de Gestión y Riesgo (Sinager).

De tal forma, que el predicador se reune con grupos hasta de 30 personas, sin medidas de bioseguridad y siendo portador del virus, ya que fue diagnosticado.

Esta situación alarma al resto de la comunidad y es un mal ejemplo, de tal forma que la desobediencia provoca más contagios.

Autoridades investigan

Melanio Moncada afirma que las autoridades de San Carlos dicen que están preocupados por el peligro de tener «una epidemia y algo se tiene que hacer para que esto (cultos) no continúen».

«En la iglesia no quieren obedecer y aseguran que estamos arremetiendo, de repente porque nos congregamos en otra iglesia. El pastor vive aquí, pero no sabemos si él está allí, pero la verdad es muchos miembros los visitan. Tal vez no son portadores, pero hay familiares que pueden salir afectados.

Anoche, el subcomisionado Elvin Villanueva se abocó al sitio junto a otros policías para evitar que se hiciera otro culto. La solución concreta debe de ser la prohibición de las reuniones hasta que el pastor esté recuperado y que cumplan con la bioseguridad para que no haya más riesgos de contagios.

