Acusaciones criminales y corrupción primaron en último debate entre Trump y Biden

EEUU. El candidato Demócrata, Joe Biden y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se enfrentaron este jueves en el último debate antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Cabe indicar que el evento tuvo lugar en la universidad de Belmong en Nashville, en el estado sureño de Tennessee.

El formato que se siguió en el evento fue el mismo que el del primero. Este se dividió en seis segmentos de 15 minutos cada uno. Los temas que abordaron son: la pandemia de COVID-19; las familias estadounidenses; los conflictos raciales; el cambio climático; la seguridad nacional; y las habilidades de liderazgo.

Vacuna contra la COVID-19

Durante su comparecencia, Donald Trump, insistió que habrá una vacuna anticovid-19 “en cuestión de semanas”. Mientras que, el candidato demócrata Joe Biden, advirtió que al país le espera “un invierno oscuro” por la pandemia, y su rival “no tiene un plan claro”.

“Presidente, usted dijo que una vacuna podría estar lista en cuestión de semanas. Sin embargo, sus expertos han dicho que lo más pronto que puede estar lista es en 2021. E incluso en ese escenario la gente tiene que utilizar máscaras y practicar el distanciamiento social hasta el 2022”, preguntó por la moderadora del debate, Kristen Welker

“No, yo creo que el tiempo que yo digo es preciso y creo que ellos no están contando con los militares como yo lo estoy haciendo. Pero tenemos a nuestros generales listos, uno en particular, que es el jefe de logística. Y esto será una distribución muy fácil para él. Tan pronto tengamos la vacuna, y esperamos tener 100 millones de dosis, tan pronto la tengamos él está listo para distribuirla”, respondió el mandatario estadounidense.

Cabe indicar que Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto que enfrenta el país por la pandemia al comienzo del segundo y último debate previo a las elecciones del 3 de noviembre, en Nashville (Tennessee).

Trump: “La vacuna llegará antes que acabe el año”

Interpelado por la moderadora, Donald Trump reconoció que no tiene “garantías” de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo.

Sin embargo, insistió en que cree que llegará “antes de acabar el año”. Eso a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021.

Consultado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: “Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien”, y citó también los ensayos clínicos que se están desarrollando en Europa.

Biden: “Donald Trump no puede seguir como presidente”

Por su parte, Biden acusó a Trump de no asumir “responsabilidad” por el impacto de la pandemia en Estados Unidos, el país del mundo con más casos de covid-19 (8 millones 404 mil 524) y con más de 220.000 fallecidos, y sentenció: “Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente”.

“Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro” para combatir la COVID-19, subrayó el candidato demócrata.

“(Trump) dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto”, agregó. El presidente replicó que él no cree que Estados Unidos vaya a tener un invierno oscuro “para nada”, e insistió: “No podemos cerrar nuestra nación”.

Por lo anterior, Joe Biden dijo que alta propagación del virus justifica cese de actividades. Y que si la propagación del virus alcanza una tasa determinada se justifica la suspensión de actividades.

«Y cuando abras, necesitas abrir de forma segura. Las escuelas necesitan dinero, sistemas de ventilación, más maestros. Trump se rehusó en apoyar a las escuelas», señaló Biden.

A lo anterior, Trump respondió que él desea abrir las escuelas. «Tenemos que abrir el país, no podemos tener el país cerrado», enfatizó.

En ese sentido, Biden responsabilizó al presidente Donald Trump por las muertes que ha dejado la pandemia. Y reiteró que como tal no debe de ser relecto.

“Lo que yo haría sería asegurarme de animar a todos a usar mascarillas todo el tiempo. Me aseguraría de que nos dirigiéramos en invertir en pruebas rápidas. Me aseguraría de establecer estándares nacionales para abrir escuelas y abrir negocios de tal manera que estén seguras”, puntualizó Biden.

De igual forma, Donald Trump apuntó: «Joe Biden solo habla de cuarentenas y cerrar ciudades. Tenemos que abrir los negocios y las escuelas. La cura no puede ser peor que la enfermedad».