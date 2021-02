Actriz de Disney sorprende a seguidores con palabra propia de Honduras

REDACCIÓN. Una vez más, Skai Jackson, reconocida actriz de Disney, sorprendió a sus seguidores, especialmente a los catrachos, al escribir en sus redes sociales mensajes con algunos «populares hondureñismos».

La actriz de descendencia hondureña catalogó a todos sus amigos de «charrula«, expresión propia de Honduras, que se utiliza para referirse a una persona que no tiene palabra o no sirve para nada.

All my friends are Charrula 🙄

«Todos mis amigos son charrulas», cita el mensaje que la joven actriz publicó en su cuenta oficial de Twitter. Segundos después de la publicación, sus fans empezaron a preguntar por el significado de la expresión.

En respuesta, Jackson escribió: «Si eres hondureño sabes lo que acabo de decir». Luego de ello, Marina, otra de sus seguidoras, le consultó si hablaba español, a lo que ella contestó: «Un poco».

Además, la actriz de 19 años de edad dijo que ahora «voy a empezar a tuitear en español. Ustedes no necesitan saber lo que estoy diciendo».

If you’re Honduran you know what I just said..

— Skai Jackson (@skaijackson) February 23, 2021