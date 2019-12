Actriz Charlize Therone relata el día que perdió a su padre

REDACCIÓN. Es un hecho popularmente conocido que Charlize Theron vive sin su padre desde que tenía 15 años, cuando su madre Gerda Maritz lo mató.

El acto fue en defensa propia pero, hasta ahora, la actriz no había dado detalles del fatídico día donde perdió a su progenitor.

La ganadora del premio Óscar a mejor actriz (por su papel en la película Monster, estrenada en 2003), se refirió a su padre, Charles Theron, como un un hombre «muy enfermo» y que fue «un alcohólico toda la vida».

De igual manera, describió cómo era el ambiente familiar previo a que se produjera el acontecimiento, y cómo aún le aqueja lo que sucedió.

«Era una situación desesperada. y mi familia estaba atrapada en ella. Lo imprevisible que es vivir diariamente con un adicto es algo que queda dentro de ti para el resto de tu vida», detalló.

La noche más oscura para Charlize Theron

Prosiguió a describir las acciones de su papá que orillaron a su madre a defender su vida y la de su hija.

«Mi padre estaba tan borracho que no se entendía cómo pudo caminar cuando entró en casa con una pistola. Mi madre y yo estábamos en una habitación, apoyadas contra la puerta que él estaba tratando de empujar. Así nos encontrábamos cuando él debió retroceder un paso hacia atrás y disparó tres veces atravesando la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es un milagro» reveló.

Ante tal escena, Gerda Maritz no tuvo más remedio que armarse de valor y repeler el ataque. Disparó a su esposo y acabó con su vida y el incesante peligro. «Ella terminó con la amenaza» mencionó Charlize Theron.

Charlize Theron también considera que, por más difícil que sea enfrentar situaciones como ésta, los afectados no pueden remitirse al silencio: «No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos» comentó.

Lo que vivió cuando apenas es algo que marcó su vida y anhelaría no haberlo vivido: “Creo que nuestra familia era muy poco saludable. Y creo que todo eso nos asustó de alguna manera. Por supuesto, desearía que lo que pasó esa noche nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, es lo que sucede cuando no se llega a la raíz de estos problemas», concluyó.

Así, Theron relató un poco más de su vida personal, lejano a las más de 45 producciones cinematográficas en las que ha participado y por las cuales es reconocida.

