Actor Alejandro Tommasi dice tener la cura del COVID-19

Alejandro Tommasi, en exclusiva a TVNotas, dijo que desde pequeño tiene el don de curar a la gente de cualquier enfermedad, con solo ver y tocar con sus manos, y que incluso lo puede hacer a cierta distancia.

Aunado a ello, recientemente declaró a través de un video que él tiene la cura para el COVID-19. Tommasi asegura que la enfermedad siempre ha existido, pues él se lo inyectaba a sus perritos. Sin embargo, asegura que ahora está manipulada genéticamente.

“El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos. Existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, pero no quiere decir que no se quite sino que no lo están tratando adecuadamente”, dijo.

Alejandro destacó que estudió medicina durante veinte años, por lo que sabe cómo currar el coronavirus.

«Yo sé curar el coronavirus»: Alejandro Tommasi

Prosiguió contando: “Yo estudié Químico-biológicas y además trabajé en un hospital tres años, estudié medicina durante 30 años y yo se cómo curar el coronavirus”.

E incluso contó que a un amigo le pasó la receta para evitar que llevara su esposa e hijas al hospital tras dar positivo en COVID-19.

“La esposa de un amigo mío salió positiva junto con sus hijas y les dije: No los lleves al hospital y dales esto, jengibre, ajo y limón en té para subir el sistema inmunológico. Yo tengo un producto que te da el 75 % menos posibilidades que te de coronavirus, lo he promovido durante años. A mí se me quitó el Hepatitis C y a mi hermano el cáncer. Cura cualquier enfermedad porque te sube el sistema inmunológico”, dijo el actor.

Asegura que no es tan mortal

“Las estadísticas que nos están dando no corresponden a una enfermedad tan tan tan mortal, el año pasado murieron más personas del AH1N1 que ahora del coronavirus”, concluyó.

