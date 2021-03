Aparatoso accidente entre turismo y un pick-up en la carretera CA-5

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La carretera CA-5 que conecta la zona norte con el centro del país vuelve a ser escenario de un aparatoso accidente. Esta mañana se produjo en choque entre un vehículo turismo y un pick-up doble cabina.

De acuerdo a la versión de uno de los conductores, un ciudadano que conducía el turismo habría sido el responsable del incidente. Sin embargo, las autoridades serán quienes se encarguen de determinar el grado de culpabilidad en el caso.

En el accidente de la carretera CA-5, no se reportaron pérdidas humanas, pero los daños materiales son significativos. El turismo de color blanco quedó completamente destruido en su parte trasera, mientras que el pick-up tenía menos daños.

Versión del hecho

“Yo venía del norte, él (conductor del turismo) venía por el otro carril con dirección hacia el norte, se me metió de repente y cuando quise esquivarlo ya lo tenía cerca. No sé si se durmió o venía ebrio”, explicó uno de los implicados en el accidente.

Además, detalló que cuando se produjo el impacto, las condiciones del clima no eran las mejores, puesto que estaba lloviznando.

Por otro lado, reprochó que no recibió la atención médica oportuna. “Me dijeron que me iban a llevar al Seguro (IHSS), pero luego se fueron y me dejaron aquí”, agregó.

Mientras que al otro conductor sí lo trasladaron a un centro asistencial capitalino, luego de que lo rescataron del amasijo de hierros del vehículo, debido a que quedó atrapado tras el fuerte impacto.

«Iba golpeado, porque costó que lo sacaran y lo tuvieron en la camilla como diez minutos, los policías hablaron con él, pero yo no pude porque me tenían sentado en otro lugar”, detalló el entrevistado.

