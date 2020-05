Por acaparamiento y especulación, precio del frijol reporta alza desmedida

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En mercados y locales comerciales, los productos han sufrido un incremento desmedido debido a la especulación durante la cuarentena pero el frijol se dirige hacia un alza desmedida, denunció la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en Honduras (ADECABAH).

Adalid Irías, presidente de ADECABAH, indicó que la especulación de precios se da en varios productos pero la carga de frijoles es la más afectada.

Explicó que en el zonal Belén se cobra hasta 15 lempiras más por un cartón de huevos. En la Feria del Agricultor estuvo a L75 y en el zonal Belén a L90. «Ahora no baja de 100 lempiras. Lo hemos tenido a 110 y 120 lempiras», denunció Irías.

Es preciso mencionar que la especulación de precios se da sobre todo en las pulperías debido a que arguyen que no hay productos por la pandemia. No obstante, Irías afirmó que no hay escasez.

«Lo que pasa es que no se traen los productos en la misma cantidad. Cuando baja el inventario motiva el incremento de precios», señaló.

Lea también – Gobierno debe implementar plan anticrisis; pobreza podría rebasar el 70%

Se está acaparando el frijol: Irías

Irías mencionó que otro problema que se está dando es el acaparamiento de productos.

«El empresario que logra obtener determinado producto, él lo mantiene. Ko va dando despacio y de ahí va saliendo más caro; de igual forma cuando entra menos producto, como en el caso del frijol, se va para arriba el precio de estos», lamentó.

Aclaró que el ingreso de los productos depende de la autorización del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER). Por lo cual un aumento a la canasta básica no es justificado y el Gobierno debe congelar gran cantidad de precios.

Los productos que han sufrido un alza son: el azúcar, la manteca, margarina, harinas, granos básicos, los huevos, entre otros.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo