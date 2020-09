Neumóloga: Sabíamos que no iban a cumplir, abrir «un bar no es prioritario»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio de Suyapa Sosa, neumóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar «El Tórax», la reapertura de los bares no es necesaria y mucho menos cuando los casos de COVID-19 en Honduras van en aumento.

«La alegría de la poca cantidad de casos que tuvimos por unas semanas será muy efímera, pero ya estamos con un incremento de casos, no solo en El Tórax, sino también en todos los hospitales de Tegucigalpa», aseguró.

Sosa se refirió al tema de relajamiento y baja de casos, pues, a su criterio, el gobierno quiere hacer creer que la pandemia está controlada por la baja cantidad de casos que se están reportando todos los días.

«Y eso obviamente es por la escaza cantidad de pruebas que se están realizando. No estoy en contra de la apertura económica. El problema es con la rapidez que se quiere hacer las cosas en un momento que probablemente no sea el idóneo por cómo estamos de vulnerables», explicó la neumóloga.

COVID-19 ya no es urbano, ahora es rural

Por otra parte, Sosa aseguró que el COVID-19 ya no es urbano, pero sí rural. Y lo considera una situación grave, puesto que son vulnerables por la escasez de personal, medicina e infraestructura.

Concluyó diciendo: «La gente bajó la guardia, ya no se aíslan, salen, creen que pueden ir a bares y discotecas y se bajan las mascarillas. Esos lugares juraron que iban a cumplir las medidas, sabíamos que era mentira, porque no hay manera de mantener bioseguridad en un bar. Es ridículo pensar que la gente anduviera así, un bar no es prioritario».

