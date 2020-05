Abogados independientes solicitan salvoconducto para poder litigar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los abogados independientes del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), están solicitando un salvoconducto para poder litigar.

En ese sentido, el abogado Raul Suazo, manifestó que recibió una solicitud por parte de los abogados independientes del CAH para presentar ante la Secretaría de Seguridad una formal solicitud para que se les extienda un salvoconducto para que se pueda litigar en los tribunales de la República.

Además, el togado, indicó que hay varios colegas que están pasando por una situación económica «muy grave».

«Todos estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo charco. Yo creo que ya se están abriendo los tribunales, hay unos que están conociendo habeas corpus. Además, están conociendo amparos y muchos abogados no han podido asistir a sus representados porque no pueden llegar», manifestó Suazo.

Lea también: Por segundo día consecutivo, taxistas a las calles y exigen bono de L7 mil

Suazo: Es necesario que se les permita a los abogados circular para ir a audiencias

Debido a lo anterior es que se hará la petición a título de los abogados independientes, indicó el profesional del derecho. Además, añadió que los abogados pueden tomar las medidas de bioseguridad necesarias.

De igual forma, dijo «tengo entendido que, de alguna forma, a partir del 01 de junio la Corte Suprema, habilitará los tribunales. Es más que necesario que se les permita a los abogados que circulen».

Seguidamente manifestó que ya se han abierto cualquier tipo de negocios, por ende, se debería de permitir que los togados puedan movilizarse.

Al ser consultado sobre la cantidad de abogados que se encuentran ya en una situación grave, manifestó que es una innumerable cantidad.

Finalizó diciendo «creo que se le puede permitir a los profesionales del derecho que puedan asistir a las audiencias correspondientes. Sin embargo, deben de acreditar que van a una audiencia.