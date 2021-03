Abogado de Emma Coronel arremete nuevamente contra la hondureña Satcha Pretto

REDACCIÓN. Jeffrey Litchman, el abogado de la esposa de Joaquín el “Chapo” Guzmán, Emma Coronel, quien llamó «idiota» a la presentadora Satcha Pretto arremetió contra la hondureña y el programa Despierta América de Univision.

Fue en su cuenta de Twitter que el profesional del derecho, expresó nuevamente su descontento por las preguntas que Pretto le realizó a través del noticiero.

«Gran artículo que explica la idiotez de las preguntas de la periodista y su tono insultante y condescendiente. Cualquier abogado en su sano juicio se habría enojado cuando un periodista afirma que el cliente es culpable y que el abogado no merece que le paguen. Gracias», publicó Lichtman.

Días atrás, Pretto, lo cuestionó sobre el acuerdo que Coronel había tenido con autoridades estadounidenses para entregarse a cambio de protección, además de preguntar dónde están las hijas y sobre los honorarios del abogado.

En una siguiente publicación el abogado sostuvo que tanto a Univisión y a la comunicadora hondureña les pagaron «por mentir», para realizar los preguntas de la entrevista.

«A los dos días siguientes se vieron obligados a disculparse en la televisión en vivo por inventar citas. Literalmente inventando mentiras para sus espectadores», añadió.

Great article explaining the idiocy of the reporter’s questions, and her insulting, condescending tone. Any sane lawyer would have been pissed when a reporter claims the client is guilty and the lawyer doesn’t deserve to get paid. Thank you @BonillaJLhttps://t.co/Ryv3mINjZD

— Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) March 9, 2021