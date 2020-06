Abogado de Rosa de Lobo: Acudir a la CIDH «es el único camino que me queda»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Juan Carlos Berganza, apoderado legal de la ex primera dama, Rosa de Lobo, dijo ante un medio local que acudirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que conozcan del caso de su representada.

«Me estoy preparando para hacer mi escrito, mi queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el único camino que me queda porque no tengo respuesta del órgano que me debe garantizar los derechos de mi representada», manifestó.

El pasado 8 de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró sin lugar el recurso de habeas corpus interpuesto por el abogado de Bonilla.

Ante ello, el togado acudió al Juzgado de Ejecución para presentar el expediente de su representada. No obstante, el secretario respondió que no iba a recibir la documentación.

«El secretario me dijo que no me iba a recibir el expediente. Es obligación de los funcionarios remitir o admitir los escritos que uno va a presentar», criticó Berganza.

Seguidamente dijo que la juez ejecutora no conoce o no entiende el Código Procesal.

«No entiende ella que la sala es un órgano o tribunal de instancia. Es un órgano revisor de la aplicación de ley y el procedimiento y una vez que emitió su sentencia no le cabe recurso alguno y por lo tanto es firme», apuntó.

Ante la sospecha de que en la Sala de lo Constitucional hay casos de COVID-19, el togado considera que no les van a resolver y que va para largo.

«No nos van a resolver absolutamente nada, eso es preocupante, no sé cómo vamos a hacer», expresó con preocupación.

Defensa de Rosa de Lobo: “Está reclusa de forma ilegal”

Meses atrás, la Sala de lo Constitucional de la CSJ, nombró a un juez ejecutor que se encargaría de verificar si a la ex primera dama ya se le venció el tiempo de prisión preventiva.

De acuerdo con lo que se informó, el ente judicial corroboraría la veracidad del recurso de habeas corpus que presentó el abogado Berganza.

Según el profesional del Derecho, Bonilla de Lobo se encuentra reclusa de forma arbitraria e ilegal. Eso debido a que la medida de prisión preventiva expiró luego que la Sala Penal admitiera el recurso de casación que logró la anulación del juicio.

Cabe recordar que en el juicio a Rosa Elena de Lobo se le condenó a 58 años de prisión.

Por lo anterior, la defensa consideró «inexplicable» la extensión de la duración de la prisión preventiva. A su criterio, ella debería gozar de una medida «menos dolosa».

Es preciso mencionar que, a raíz de la suspensión de derecho y la emergencia sanitaria del COVID-19, el fallo de casación no se le notificó al Ministerio Público.

