Abogado considera que Mario Cálix «evidentemente ha sido beneficiado»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde septiembre de 2019, el ex vicealcalde de Gracias, Lempira, Mario José Cálix, fue solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos y al día de hoy, esa orden sigue en el aire, hecho que ha generado una serie de dudas y especulaciones, según declaraciones de expertos.

El expolítico tiene parentesco directo con Soraya Cálix, jefa de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), razón por la que mencionan que hay un «trato especial» para el extraditable por parte de la justicia hondureña, sostienen consultados en el tema.

Diario TIEMPO Digital consultó la opinión de un experto sobre el caso, el abogado Ramón Enrique Barrios. Él explicó inicialmente, que la orden de extradición no se ha ejecutado en Honduras, porque Cálix sigue en condición de prófugo.

Sin embargo, «no se puede negar que no solamente es que no está y no ha sido encontrado por las autoridades hondureñas para ser entregado a los Estados Unidos, sino también, que él era pieza clave para la extradición y para ser testigo en el juicio de ‘Tony’ Hernández».

Nexo

Señaló que desde esa perspectiva se debería entender que Cálix tuvo el suficiente tiempo en Honduras para habérsele advertido que iba a ser extraditado. «Yo estoy seguro que ya ni siquiera está en el país», apuntó Barrios.

A criterio del experto, por el parentesco de Cálix con la jefa de la DLCN «evidentemente ha sido beneficiado». Arguyó que, ese beneficio en primer lugar, emana por la cercanía que tiene con «gente del poder».

Según el abogado Barrios, eso ha determinado que las autoridades no hayan dado la persecución y búsqueda esperada a Cálix. Este hondureño lleva más de un año y medio «burlando» la justicia hondureña, indicó.

Lea también: ¿Su parentesco con alta funcionaria explicaría trato preferencial hacia extraditable?

Bienes de Mario Cálix

Sobre los bienes materiales del expolítico, Barrios refirió que en Honduras hay dos tipos de derecho penal: uno aplicable a los amigos y otro, a los enemigos.

En ese sentido, en este caso señaló que aplicaron el «derecho penal de los amigos, amigos del poder, de Juan Orlando Hernández, amigos del círculo de poder», detalló.

Mario Cálix y «Tony» Hernández.

«En esa línea de amistad lo ha beneficiado el presidente Hernández y toda la institucionalidad que el presidente mantiene y en la que tiene algún grado de influencia», acotó.

Sostuvo que ese grado de influencia sería con el Ministerio Público y el Poder Judicial. «Aquí está clara la conexión de amistad y de influencias. Esto tiene como consecuencias, la impunidad y que el brazo de la ley no llegue contra Cálix», señaló.

Soraya Cálix

El experto considera inexplicable que Soraya Cálix aún ostente el cargo en la DLCN. «Nadie le conoce un trabajo objetivo o cuáles son los grandes logros que Soraya Cálix tuvo al frente de la DLCN», dijo.

Refirió que la jefa de la DLCN no es una persona a quien se le haya visto llevando un caso particular en los tribunales. Además, mencionó que tampoco ha aparecido dando una conferencia de prensa de los logros que haya tenido al frente de esa fiscalía.

«Sin tener ningún elemento de prueba, objetivo, sólido que demostrar, yo pudiera decir que la fiscal Cálix ha cumplido un papel al frente del Ministerio Público de dejar hacer, de dejar pasar y forma parte, aunque no se le pueda acusar directamente por omisión, de que la institucionalidad en Honduras haya sido penetrada por el narcotráfico», concluyó.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.