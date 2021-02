Abogada en caso de Keyla: «Trabajaremos por justicia; espero no me vayan a matar»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La abogada Irma López, representante legal de la familia de Keyla Martínez, advirtió este jueves, que trabajará arduamente hasta que se haga justicia. No obstante, externó que su vida podría estar en peligro.

López es la encargada de buscar justicia en el caso de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, quien después de su detención, murió en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, en circunstancias aún desconocidas, según algunas autoridades.

La muerte de Keyla ha causado indignación, dudas, desconfianza y hasta temor en algunos. Ante ello, la abogada externó: “Espero que a mí no me vayan a matar, ni vayan a matar a mi familia, porque a mí no me van a callar, mi seguridad personal y la de mi familia, está en juego y la de la familia de Keyla”.

Quema de posta en La Esperanza

La abogada instó a exigir justicia de la forma correcta. «Quiero aclararle al pueblo hondureño y especialmente al pueblo de Intibucá, no es incendiando las calles que vamos a encontrar la justicia. Debemos luchar de una forma pacífica, siendo perseverantes en exigir justicia, pero no queremos quemar las postas policiales«.

Además, pidió no generalizar y tener en cuenta que no todos los integrantes de la Policía Nacional tienen la culpa de lo sucedido. «Los que participaron en este hecho, no es toda la Policía Nacional, son elementos que pertenecen a la Policía Nacional, en ese sentido debe ir dirigida la investigación, a los autores, partícipes, encubridores, autores directos».

También añadió lo siguiente: «No vamos a condenar a todos los elementos de la Policía Nacional porque hay muy buenos, hombres y mujeres íntegras».

Justicia para Keyla

«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este proceso investigativo. Calma pueblo, no es que vamos a correr con el requerimiento fiscal, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una investigación exhaustiva, para (que) cuando vayamos a los tribunales, tengamos todas las pruebas de peso convincente al juez», explicó López.

La profesional del derecho dijo que el caso ya es conocido internacionalmente y «que se pongan a temblar los que cometieron este crimen, porque Keyla Patricia Martínez va ser una héroe, su causa, su muerte va servir para demostrar que Honduras es un Estado de Derecho».

Finalmente, López pidió: «Señor comisionado de la Policía Nacional, usted es el primer llamado, a que las pruebas no se encubran, confiamos en que usted es un hombre recto, esa es la esperanza que tenemos».

