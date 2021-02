Abogada de familia de Keyla: Fiscal se tardó más de una hora en llegar a la escena

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte de Keyla Martínez ha generado indignación en Honduras e Irma López, la apoderada legal de la familia de la estudiante de enfermería, cuestionó varias «situaciones» en el caso y advirtió que trabajará en ello sin detenerse.

López es la persona que defenderá el caso y señaló que su lucha por llegar a la verdad va a continuar, pero “espero que no me vayan a matar, ni a mi familia, porque no me van a callar. Como abogada vamos a trabajar sin detenernos hasta que se haga justicia”.

En la madrugada del domingo, a Keyla Martínez, de 26 años, la declararon muerta en el hospital de La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras.

De acuerdo al reporte médico, a las 2:55 a.m. del domingo, recibieron en la sala de emergencia a la joven; sin embargo, su levantamiento fue realizado hasta las 4:00 de la mañana, pese a que, según López, la Fiscalía queda a tan solo cinco minutos del hospital. En ese sentido, la abogada cuestionó la acción tardía por parte de la Fiscalía: «¿Por qué llega a las 4:00 de la mañana?, ¿dónde estaba el fiscal de turno o es que a los fiscales de turno los ponen en su casa, en la cama a dormir?». Lea también: Realizan análisis científicos a seis policías implicados en muerte de Keyla

«Negligencia en el caso»

La profesional del derecho señaló que la labor del fiscal es tener una rápida acción para hacer una investigación adecuada y preservar las pruebas en la escena del crimen y condenó «esa negligencia para sancionar a los verdaderos culpables».

Asimismo, cuestionó que desde el momento «que se dan cuenta que Keyla ya tiene golpes o que va golpeada, ¿cómo se pudo golpear Keyla y después suicidarse? Ella está golpeada y los médicos lo dicen en el acta«.

En ese contexto, aseveró que el fiscal tuvo la oportunidad de preservar toda la escena del crimen, pero llegó tarde y él «debió haber dado la orden de detención a todos los policías que estaban de turno, a todos, detenerlos para su investigación«.

Finalmente, la profesional del derecho externó que hasta el momento “no hemos tenido ni una llamada de la Policía Nacional a nivel de ningún rango, de ninguna entidad gubernamental”.

