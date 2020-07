Abarrotado de personas el IHSS de SPS: afuera no se respeta el distanciamiento

CORTÉS, HONDURAS. Cientos, o tal vez miles, lo cierto es que este lunes muchísimas personas llegaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula en busca de someterse a una prueba para detectar Covid-19.

La mayoría iba por primera vez. Un porcentaje más reducido lo hacía por control, para confirmar si finalmente ya estaba sano o no, según expresaron ciudadanos a medios de comunicación locales.

Cabe señalar que, pese al riesgo de contagio que las aglomeraciones de personas representan, los derechohabientes no estaban respetando el distanciamiento social recomendado, aunque todos usaban su mascarilla.

Por otro lado, para alcanzar ser atendidos antes de que los hisopos se agoten, varios llegaron desde muy tempranas horas de la mañana, 5:30 a.m., 5:00 a.m., y hasta 4:00 a.m., aseguraron, dependiendo desde qué tan lejos reside.

¿Si cotizo al seguro puedo ir a que me hagan una prueba solo porque sí?

El IHSS tiene un protocolo a seguir para la aplicación de dichas pruebas, de modo que no es para cualquier derechohabiente, así lo dijo Omar Janania, director de IHSS en San Pedro Sula.

«Hay un protocolo definido, y es que, si tú tienes síntomas, la primera prueba es la rápida, y si esa prueba sale positiva, entonces hacemos el hisopado», dijo el galeno sobre el tema. Sin embargo, ese mismo protocolo abarca a cada paciente que entra quirógrafo, esta vez, sí, independienteme tenga síntomas o no, agregó.

Covid-19 en Honduras

Según el último informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Honduras alcanzó ya la cifra de 28,090 contagios a nivel nacional, luego de más de 110 días de emergencia.

La buena noticia es que de ese número, 2.927 personas lograron vencer al virus, no obstante, otras 774 sucumbieron ante él.

