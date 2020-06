A seis meses del secuestro de Enoc, su madre envía nuevo y doloroso mensaje

Honduras. «Yo sé que ustedes tienen madre y tiene hijos» le dice en un nuevo mensaje, desde España, Karina Chinchilla a los secuestradores de Enoc Misael Pérez Chinchilla.

La hondureña expone su tristeza y clama de nuevo para que le devuelvan al niño, desaparecido hace seis meses, en diciembre pasado cuando viajó hasta Campo Elvir, en Tela (departamento de Atlántida).

Hay que recordar que también Karina estuvo en el país y durante es tiempo luchó incesantemente para reencontrarse con el infante de 12 años de edad, pero no tuvo éxito.

En primera instancia, las autoridades sólo colaboraron al inicio, y después no habían declaraciones sobre un verdadero proceso investigativo.

Cuando el caso se expuso de manera más viral, y tras manifestaciones tanto por familiares y conocidos en España como en la ciudad de Tela, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) retomaron la búsqueda, pero hasta hoy no han dado ningún resultado positivo.

Karina no quiere represalias, sólo que le devuelvan a su hijo

Fue el 10 de marzo pasado, antes de la cuarentena por el covid-19, que Karina regresó a España porque tenía que realizar trámites legales.

Ahora vuelve con un sentido mensaje, en el que muestra la misma tristeza desde que inició su pesadilla.

«No se su nombre, no se su edad, no me interesa saber nada. sólo quiero hacerles un llamado al corazón»: dice la madre de Enoc a los raptores.

«Ya son seis meses que arrancaron mi vida entera. Yo sé que no les gustaría que sus madres sufrieran o que les arrebataran a sus hijos. Desde que se llevaron a mi hijo no tengo paz, no tengo vida», les cuestiona a los culpables del robo de Enoc.

Asimismo, les pregunta si necesitan dinero, ya que para ellos es un niño más, pero para ella es su «vida entera», y «me la están arrancando poquito a poquito.

La ciudadana vuelve a enfatizar que ella no tomará represalias, y no hará nada, ya que lo único que necesita es recuperar a Enoc.

Ya no encuentro palabras para tocarles el corazón. Cada día le pido a Dios que él lo haga», reflexiona Karina Chinchilla.

Finaliza pidiéndoles entre sollozos: «Ya no sigan alimentando mi dolor. Por favor devuélvanme a mi hijo, mi bebé necesita estar conmigo, por favor».