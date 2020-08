A rey muerto, rey puesto: Conte ya no seguiría en el Inter ¿Sucesor?

ITALIA.- Antonio Conte no seguiría como director técnico de Inter de Milán para la próxima temporada e, incluso, la dirigencia de la escuadra que quedó en segundo lugar de la Serie A ya tendría un nombre para que sea su reemplazo en el banco de suplentes.

Según indica Sky Sports de Italia, el aún estratega del elenco ‘Nerazurri’ exigió tener comunicación directa con el presidente del equipo, Steven Zhang, por lo que no se descarta que se pueda llegar al fin del vínculo entre ambas partes.

Con esto como principal posibilidad, nació el nombre de Massimiliano Allegri para tomar su lugar.

Con amplia experiencia en la Serie A y con algunos títulos logrados con AC Milán y Juventus, es la opción que más seduce en Inter de Milán para tomar las riendas del banquillo.

El cortocircuito entre Antonio Conte y la dirigencia de Inter de Milán

Acabó la temporada en la Serie A y probablemente también la aventura de Antonio Conte en el banquillo del Inter de Milán.

O al menos eso se presume en Italia luego de las explosivas declaraciones del técnico contra la directiva del club, tras certificar la segunda plaza de la temporada.

Antonio Conte considera que los dirigentes del club generaron críticas cuando las cosas no funcionaban como querrían.

“He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas”, dijo claramente el entrenador tras el encuentro ante el Atalanta.

“Habría que hablar con el presidente, que está en China. No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter de Milán no ha sucedido”, finalizó.

