A puertas cerradas se siguen disputando partidos en Nicaragua

A pesar de la pesadilla que se está viviendo alrededor del mundo por la pandemia del coronavirus la Liga de Futbol de Nicaragua no tiene pensado frenar la competencia y este fin de semana se celebrará la jornada 12, es de las pocas competencias que no han sido suspendidas por la pandemia.

A pesar de que el torneo sigue vigente, los encuentros se disputarán sin público presente y se tomarán medidas de precaución entre los jugadores en cada partido; para hoy están programados disputarse tres encuentros:Managua vs. Diriangén, Real Madriz vs. Deportivo Ocotal y Real Estelí vs. Las Sabanas.

Asimismo, para este domingo 29 de marzo, están agendados los enfrentamientos de ART Jalapa vs. Juventus Managua y Walter Ferretti vs. Chinadega.

Junto a esta competencia en Nicaragua se suman las ligas de Bielorrusia y la de Burundi, quienes también siguen activas en sus actividades a pesar de la contingencia que se vive.

¿Cómo avanza la Liga?

El actual líder en la tabla de posiciones es el club de Managua, quien lleva un total de 8 victorias, 2 derrotas y 1 empate con 25 unidades, mientras que Diriangén se encuentra pisándole los talones al estar abajo por solamente un punto, lleva 7 triunfos, 1 perdida y 3 empates.

Hasta el momento en Nicaragua ya se han reportado 4 casos positivos por coronavirus y un fallecimiento.

El país más afectado hasta el momento es Estados Unidos con más de 100 mil personas contagiadas y más de mil fallecidos.

Pedro Troglio: “Si el torneo se suspende no habría descenso”