A pesar de cuarentena, siguen los asesinatos en Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A pesar de la cuerentena decretada por el Gobierno, en Choluteca no paran los homicidios. Durante el fin de semana se reportó el asesinato de un pastor en esa zona sur del país.

Es preciso mencionar que el ahora occiso se dedicaba a la venta de huevos y que el andaba en el sector de las Gracias a Cristo cuando fue acribillado. De la misma forma, hay que mencionar que se desconoce el motivo del asesinato. La victima respondía al nombre de José Quevedo, quien era pastor de la iglesia Bautista.

Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional para resguardar la escena del crimen.

Al lado de un cadáver carbonizado, en Cofradía, dejan mensaje a la Policía

l lado del cadáver carbonizado de un hombre que supuestamente mató a un anciano, supuestos ciudadanos comunes de la colonia 10 de Septiembre, del sector Brisas del Valle, Cofradía, dejaron un mensaje escrito a los elementos de la Policía de esa zona.

“Pedimos a la Policía que estos basuras (delincuentes) no se coman a nuestro país, que no los apresen, porque solo a engordarse van al presidio«, es lo que decía una parte del escrtio.

A su vez, los emisarios del mensaje exigieron a las autoridades que les entregaran a tres sujetos que los agentes de la Policía detuvieron días atrás, por ser sospechosos de la muerte del señor José Héctor Suárez, de 89, quien murió a disparos el pasado lunes 23 de marzo dentro de su pulpería.

En cuanto al hallazgo del cuerpo carbonizado, la Policía señaló que no se pudo conocer la identidad del occiso debido a que este no portada documentos personales. Por esa razón, ingresó a la morgue de San Pedro Sula como desconocido. No obstante, se presume que el fallecido tenía alrededor de 24 y 26 años de edad.