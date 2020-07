¿A la Primera División Española? Así el panorama de Jonathan Rubio

PORTUGAL.- El legionario y seleccionado de Honduras, Jonathan Rubio, tiene un dilema en este final de temporada: su futuro en Europa.

Es importante recordar que la ficha deportiva de Rubio pertenece al Huesca de España, equipo que subió en esta temporada a la Primera División.

Tal situación a final de temporada podría ser determinante en el futuro del joven volante, sin embargo Jonathan asegura tener de momento, la cabeza en el Tondela.

“Huesca subió a Primera División, pero mi cabeza está en Tondela, luego veré que pasa y que es lo mejor para mí, no sé lo que pasará en mi futuro. Lo que quiero en estos momentos es que Tondela se quede en primera, luego veremos qué pasa y donde juego el otro año».

Pensando en la permanencia

El seleccionado hondureño tiene como meta mantener al Tondela en la primera división; ya que quiere retribuir la confianza que el club lusitano le dio en la temporada.

Tondela enfrentará este fin de semana en la última fecha del campeonato al Moreirense; el equipo de Rubio con un empate lograría la permanencia, pues acumula 33 puntos, dos más que el Vitoria Setúbal y tres más que el Portimonense.

“Logramos una victoria importante para nosotros a inicios de semana, necesitábamos ganar para llegar con vida a la última fecha, ahora estamos a un punto para salvarnos, tenemos una final, y lo importante que depende de nosotros la salvación”.

“Gracias a Dios he tenido participación en todos los partidos, no me puedo quejar”.

