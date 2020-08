Un día en la Historia: Esto aconteció un 15 de agosto de…

1805: en el Monte Sacro (Roma) el general venezolano Simón Bolívar jura la libertad de su patria y de toda América.

1884: en París, la Academia de Medicina aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.

1914: en Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial; el vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a través del Canal de Panamá

1917: en Virginia (Estados Unidos) se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones.

1932: en Nueva York empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo: Revista mundial.

1950: el papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen.

1962: en Estados Unidos sale a la venta la revista Amazing Fantasy n.º 15, que muestra la primera aparición del héroe adolescente Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko.

1965: en Nueva York (Estados Unidos), la banda británica The Beatles realiza un recital ante 60 000 personas en el estadio Shea. Se considera que este evento fue el inicio de los recitales de estadio. El evento fue organizado por Ed Sullivan y se organizó en el estadio de béisbol. Los Beatles actuaron al final de una larga tarde de conciertos de otros artistas llamados teloneros. Una de las características del show fue que la amplificación era insuficiente y se tuvo que conectar el sonido a los altoparlantes del estadio, que no tenían más de un canal por lo que en un sector se escuchaban las voces y en otro sector los instrumentos. La verdad es que nada de esto importaba pues los gritos de las fanáticas ensordecían a todos por igual y nadie escuchaba nada. Al punto que entre Los Beatles no se escuchaban tampoco. Tocaban de memoria. Este concierto fue tan caótico para los cuatro músicos que casi terminan por dejar de hacer giras. George Harrison declaró entonces: “… ya no doy más con esto…. Ya no soy un Beatle”. El recital fue el de mayor concurrencia hasta entonces en la historia.

1977: el radiotelescopio Big Ear (Radio Observatorio de la Universidad del Estado de Ohio) capta la llamada «Señal WOW», una posible comunicación radial extraterrestre.

2013: en Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano anuncia el descubrimiento del olinguito, la primera especie carnívora descubierta en el continente americano en 35 años.

Nacimientos

1195: Antonio de Padua, teólogo y santo católico portugués (f. 1231).

1527: Fray Luis de León, poeta y religioso agustino español (f. 1591).

1530: Iván IV «El terrible», escritor, príncipe de Mocovia y primer zar de Rusia

1769: Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés (f. 1821).

1771: Walter Scott, escritor británico. Fue primer Baronet. Nació en Edimburgo – falleció en Abbotsford House, Melrose, Escocia, el 21 de septiembre de 1832), escritor escocés prolífico del Romanticismo británico, especializado en novelas históricas, género que creó tal como lo conocemos hoy, además de ser poeta y editor. Fue conocido en toda Europa en su época, y, en cierto sentido, Scott fue el primer autor que tuvo una verdadera carrera internacional en su tiempo, con muchos lectores contemporáneos en Europa, Australia y Norteamérica. Sus novelas históricas y, en menor medida, su poesía, aún se leen, pero hoy es menos popular de lo que fue en la cumbre de su éxito. A pesar de ello, muchas de sus obras siguen siendo clásicos en la literatura inglesa y específicamente escocesa. Algunos de sus títulos más famosos son Ivanhoe, Rob Roy, The Lady of the Lake, Waverley y The Heart of Midlothian.

1925: Mike Connors, actor y productor estadounidense (f. 2017).

1944: Sylvie Vartan, cantante y actriz francobúlgara.

1972: Ben Affleck, actor estadounidense.

1990: Jennifer Lawrence, actriz estadounidense.

Fallecimientos

1953: Ludwig Prandtl, físico e ingeniero alemán. Nació en Freising, el 4 de febrero de 1875 – falleció en Gotinga. Fue un ingeniero y físico alemán, especializado en la teoría de la aerodinámica, la mecánica de fluidos y el comportamiento mecánico de los materiales. Prandtl realizó importantes trabajos pioneros en el campo de la aerodinámica, y durante la década de 1920 desarrolló la base matemática que da sustento a los principios fundamentales de la aerodinámica subsónica. En sus estudios identificó la capa límite, y elaboró la teoría de la línea sustentadora para alas esbeltas. El número de Prandtl, que desempeña un importante papel en el análisis de problemas de fluidos ha sido nombrado en su honor. También destacaron sus trabajos en mecánica de sólidos y estructural, en particular su contribución a la teoría de la torsión mecánica, la teoría de membranas, la capacidad portante de los terrenos y sus aplicaciones al diseño de cimentaciones, además de sus aportaciones a la teoría de la plasticidad.