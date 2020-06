4 cosas que podrían destruir la relación con tu pareja

Romper promesas

No hay nada más grave que esto. Y si es importante entre amigos y la familia, entre pareja es crucial, ya que al fin y al cabo una relación es un compromiso donde se debe cumplir lo que se dice, de otra manera las cosas no van a funcionar. Si alguno de los dos hizo una promesa, cúmplanla; si lo ven imposible, ¡deben conversar! No hagan nada a escondidas, o decidan no llevar a cabo lo planeado. Esto es un pilar para que una relación sea fuerte. Deben actuar de tal manera que el otro pueda confiar de manera ciega. Eso le da certidumbre a las cosas.