Motagua gana el «duelo de líderes» del Apertura 2020

TEGUCIGALPA.- Motagua venció en el estadio Nacional al Vida por marcador de 3-0 en el duelo de líderes cerrando la jornada 13 de la Liga Nacional.

Acciones del partido

En el inicio del encuentro, José Mendoza se convirtió en protagonista, pues resistió las constantes llegadas de la ofensiva motaguense comandada por la dupla sudamericana: Moreira-Klusener.

Por parte de los cocoteros, Wisdom Quayé y Alexander Aguilar dijeron presente en más de una ocasión.

«Choloma» López rompe el empate

Al filo del minuto 36, Sergio Peña mandó un centro al área y a la cita llegó el extremo ofensivo del Motagua, Kevin López. Las «águilas» azules estaban adelante en el marcador dándole coherencia al trámite del juego.

Casi al final del primer tiempo, el delantero paraguayo, Roberto Moreira, anotó para ampliar el marcador 2-0.

El tercero llegó en la segunda mitad, los azules aplicaron la «vieja confiable», centro de Kevin López y el argentino Klusener de derecha puso el definitivo 3-0.

Pese a que el Vida se plantaba en el Nacional con una racha ganadora y con 17 puntos, no se encontró nunca en el partido cuando a priori se presumía íbamos a tener un juego mucho más equilibrado.

Motagua súper líder

Este resultado deja a los azules con 20 puntos luego de nueve partidos disputados en lo más alto de la clasificación, un punto por arribar del Olimpia.

Entre tanto, el Vida a pesar de la derrota, conserva la punta de su zona con 17 puntos, tres más que el Marathon de San Pedro Sula.

Alineaciones del partido

MOTAGUA: M. Licona, C. Melendez, W. Decas, E. Izaguirre, J. Nuñez, H. Castellanos, S. Peña, K. Lopez, W. Mastinez, R. Moreira y G. Klusener. D. T. Diego Vazquez.

VIDA: J. Mendoza, C. Melendez, J. Velasquez, D. Melendez, C. Argueta, C. Sanchez, L. Palma, M. Rosales, J. Escalante, A. Aguilar y W. Quaye. D. T. Ramon Maradiaga.

