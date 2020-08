Redacción. Alrededor de todo el mundo existen cientos de curiosidades que quizás no tienes ni la menor idea de que existen.

La naturaleza y el cuerpo humano son realmente sorprendentes, hay muchísimas cosas que nos rodean pero no conocemos a exactitud que puede esconderse detrás de ellos.

Es por esto que en esta ocasión conocerás 15 datos bastante curiosos sobre el mundo, incluyendo los seres humanos, animales y plantas:

Curiosidades

1. Seguramente más de alguna vez te han picado los mosquitos, pero lo que no sabes es que este insecto prefiere picar a los niños que a los adultos.

2. ¿Has estornudado con los ojos abiertos alguna vez?, la respuesta es no, no puedes estornudar sin no dejar de cerrar los ojos, porque es un reflejo de tu cerebro.

3. El único animal que puede girar su cabeza a 270 grados es el Búho. ¡impresionate! si que gira bien la cabecita de este pajarito.

4. Una sola cucharada del veneno de cobra tiene la capacidad de matar a 132 personas. Si que es bastante peligroso este líquido en pequeña cantidad. ¡Curiosidades sumamente tenebrosas!

5. El único ser que no puede dormir de espaldas, es el ser humano. Compruébalo con la forma en que te sientes más cómodo en tu cama.

6. En Estados Unidos los abogados y jueces no pueden ser amigos en Facebook, bastante rígidas sus condiciones para ocupar los puestos.

7. Una tela de araña es 5 veces más fuerte que el acero del mismo diámetro ¡Buen trabajo arañitas!

Entre otros datos curiosos están

8.Por cada cigarrillo que una persona fume, puede perder media hora de vida, si lo haces ¡déjalo!.

9. Un conejo tiene la capacidad de tener 800 crías, bastante reproductivos los pequeños.

10. La ballena azul es el animal más grande en toda la tierra, mide unos 30 metros de largo y puede llegar a pesar en su adultez hasta 150 mil kilos ¿Enorme no?.

11. ¿Sabías que la palabra más larga del idioma español es «Anticonstitucionalmente»? esta palabrita está compuesta por nada más y nada menos que 23 letras, bastante extensa, intenta repetirla de manera constante. ¡Las curiosidades de nuestro idioma son siempre sorprendentes!

12. Las palomas tienen la capacidad de ver la luz ultravioleta, bastante avanzada la visión de estas pequeñas aves.

13. La nariz tiene la capacidad de recordar hasta 50 mil aromas sin confundirlos nunca. ¡increíble poder el de tu naríz, así que aprecia esos olores!

14. Los hermosos delfines duermen con un ojo abierto para así mantener activo su cerebro ¡sin duda que son inteligentes!

15. El pez globo es el pescado con más veneno, si lo comes podrías morir asfixiado ¡ni lo pienses!.

Y un extra muy curioso, el sentido del humor es la herramienta más perfecta para mantener la salud mental.

Estas son solo algunos datos curiosos que seguro no conocías, el mundo y la naturaleza son verdaderamente sorprendentes. Cada día hay algo nuevo que descubrir y aprender y tu ¿Eres curioso?

