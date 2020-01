1,334 accidentes de motos durante el 2019 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los accidentes de tránsito es una de las principal causa de muerte de personas en Honduras, y los motociclistas encabezan la lista de víctimas mortales, y solo en el 2019 se suscitaron al menos 1,334 accidentes.

En ese sentido, el vocero de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), José Herrera, dijo «Es lamentable dar estas cifras escalofriantes en cuanto a los accidentes de tránsito donde se ve involucrada la motocicleta».

Estos accidentes en motocicletas dejaron un poco más de 1,000 personas lesionadas y 557 muertas, entre conductores y acompañantes. En algunos casos, es el acompañante del conductor quien resulta herido

No disminuyen

El vocero de la DNVT también informó que en relación al año anterior, los accidentes de motocicletas no han disminuido.

Del mismo modo, dijo que este transporte es el que mayores problemas está dando, pues algunas personas que lo adquieren y no están capacitadas. Peor aún, no cuentan con su licencia de conducir o mucho menos con la experiencia de manejar.

Del mismo modo Herrera dijo «ha aumentado la irresponsabilidad, la falta de educación de los conductores, por lo que conllevan al aumento de los accidentes».

De igual manera, señaló que a diario se registran 10 accidentes en motocicletas, y que «por cada motocicleta que tiene un accidente, las consecuencias son bastantes fatales».

Lo anterior, se debe a que este estas no cuentan con una medida de protección, no tiene una carrocería, un cinturón de seguridad, bolsas de aire y a veces no se usa un casco certificado.

Además, manifestó que para el año 2020 tienen pensado promover una nueva reforma a la ley de tránsito. En esta se implementarán mayores sanciones económicas y algunas otras sanciones cuando los motociclistas rebasan por el lado izquierdo.