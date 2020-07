10 frases de Frida Kahlo que hablan del poder de la mujer

Frida Kahlo ha sido considerada, durante muchos años, una gran exponente del feminismo. La pintora defendió en su época el rol de la mujer en la sociedad y demostró que el talento no tiene género.

Logró salir a flote a pesar de las adversidades y demostró que el verdadero poder de la mujer vine del alma. Por esta razón, te revelamos las frases más cónicas de Frida Kahlo con las que comprobamos que las mujeres son capaces de hacer todo lo que se propongan.

Frase sobre el amor propio de Frida Kahlo

1. «Enamórate de ti. De la vida. Y luego de quien tú quieras».

Cuando te duela algo, recuerda:

2. «Ni tú eres para tanto, ni yo soy para tan poco».

Frase con respecto a seguir tus sueños

3. «Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar».

La frase que te debes repetir cuando te sientas triste

4. «Tú mereces lo mejor de lo mejor porque eres una de esas pocas personas que, en este mísero mundo, siguen siendo honestas consigo mismas. Y eso es lo único que realmente cuenta»

Si sientes que ya no puedes, Frida Kahlo te tiene un consejo:

5. «Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podemos».

Frida Kahlo te recuerda en una frase: tú eres tu propia heroína

6. «Las únicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si quieren la luna, se las bajan ellas solas».

Frase para que nunca te conformes con menos de lo que te mereces

7. «Donde no puedas amar, no te demores».

El retrato del verdadero amor

8. «Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar».

Frida Kahlo y su frase para seguir la lucha por la igualdad

9. «Lo que no me mata me alimenta».

Frase de Frida Kahlo sobre la «locura» femenina

10. «Todas las mujeres estamos locas, así que escoge una loca que te haga feliz»

